Ocorrência

Demanda foi recebida pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil

A forte chuva que atingiu Manaus na manhã desta quinta-feira (2) exigiu a atuação da equipe do Centro de Cooperação da Cidade, da Prefeitura.

A demanda foi recebida pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas, na sede do CCC.

A requisição foi repassada para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente à área impactada.

Com a ação imediata das autoridades, a ocorrência registrada envolve um risco de desabamento de muro na zona Centro-Oeste.

⛈️ Cuidado no trânsito!



Manaus amanhece chuvosa nesta quinta-feira pic.twitter.com/fH8FkgvY4E — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 2, 2025

Atendimento contínuo 24 horas

A Prefeitura de Manaus enfatiza a permanente disponibilidade do Disque 199 (Defesa Civil), operado no CCC, para atender prontamente as demandas da comunidade em situações emergenciais, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia.

As equipes da Defesa Civil permanecem em atividade para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos diante de condições climáticas adversas.

