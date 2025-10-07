Busca

Instituto aguarda familiares para identificação e liberação do corpo, seguindo prazos legais.

O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus solicita que os familiares de Aguino de Oliveira Alcantara, de 44 anos, compareçam à sede da unidade para o reconhecimento e liberação do corpo.

O homem deu entrada no IML na segunda-feira (06/10), vindo do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. A identificação foi feita por exame papiloscópico, que compara as digitais com registros civis. A análise foi conduzida por peritos do IML em parceria com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML reforça que os corpos ficam à disposição para reconhecimento por até 30 dias. Após esse prazo, são sepultados como não identificados em Manaus.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares diretos. O atendimento ocorre no Serviço Social da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Para mais informações, o contato é (92) 3216-6040.

A sede do Instituto Médico Legal está localizada na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

Leia mais:

IML procura familiares de homem natural de Fortaleza