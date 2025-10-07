Atuação integrada

Volume apreendido, de acordo com a Promotoria de Justiça, chega a quase R$ 500 mil.

A atuação integrada entre o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e as forças de segurança – Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal – resultou na desarticulação de 21 pontos de venda de drogas em Maraã ao longo de 2025. Os dados foram divulgados pela Polícia Civil e pela Promotoria de Justiça da comarca.

As operações envolveram buscas e apreensões, vigilância nos rios e mapeamento das chamadas “bocas de fumo” nos bairros do município. As investigações continuam em andamento para combater o tráfico de forma contínua.

Segundo o promotor Marcos Túlio Pereira Correia Júnior, titular da Promotoria de Justiça de Maraã, as ações representam um resultado significativo do trabalho integrado entre o MP e as forças de segurança. Ele destacou o esforço meticuloso em investigação, vigilância ostensiva e apuração criteriosa, incluindo o oferecimento de denúncias por associação e tráfico de drogas.

Resultados da atuação em 2025

21 pontos de drogas desarticulados;

14 prisões por tráfico e associação para o tráfico;

10 kg de entorpecentes incinerados;

Aproximadamente R$ 500 mil em drogas apreendidas, incluindo skunk, cocaína e crack.

O MPAM apresentou denúncia em todos os procedimentos relacionados aos crimes de comércio e distribuição de drogas, reforçando a atuação interinstitucional.

O promotor Marcos Túlio ressaltou a importância da colaboração entre o MP e as forças de segurança, formando uma “força-tarefa permanente contra o crime organizado”.

“A desarticulação desses pontos protege dezenas de famílias e jovens que seriam potenciais vítimas do tráfico, além de cumprir a lei penal. Maraã, conhecida como rota de tráfico, se beneficia diretamente dessas ações”, finalizou o promotor.

Leia mais:

Trio que protegia boca de fumo na Zona Norte de Manaus é preso pela Rocam