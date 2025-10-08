Obras

Missão discute metas, prazos e expansão do sistema de abastecimento de água e esgoto no município.

Uma equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, para participar da Missão de Arranque do Programa de Saneamento Integrado (Prosai). A agenda começou na segunda-feira (06/10) e segue até esta quinta-feira (09/10), com programação também em Manaus.

O objetivo é discutir, com o Governo do Amazonas, as próximas etapas do programa, avaliar metas e indicadores e acompanhar o andamento das obras.

Avanços no abastecimento de água e esgotamento sanitário

A especialista em Água e Saneamento do BID, Flávia Oliveira, destacou o ritmo acelerado das obras e o impacto positivo do novo sistema de abastecimento. Segundo ela, Parintins já conta com água tratada, e os reflexos também serão sentidos nas intervenções de esgotamento sanitário, que vão reduzir doenças de veiculação hídrica.

“O grande marco do programa foi que, neste ano, pela primeira vez, 100% da população teve acesso à água potável durante o Festival de Parintins”, afirmou Flávia.

Metas e cronograma das obras

Coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), o Prosai Parintins está em fase de execução intensiva.

O secretário Marcellus Campêlo explicou que a meta é concluir todo o sistema de abastecimento de água até março de 2026. A partir de dezembro deste ano, será entregue um Centro de Reservação e Distribuição (CRD) por mês, até totalizar quatro unidades em pleno funcionamento.

Reuniões e visitas técnicas

A programação começou com uma reunião com a vice-prefeita Vanessa Gonçalves e técnicos locais. Na terça-feira, as equipes visitaram obras em andamento.

A Missão de Arranque também inclui atividades em Manaus, entre os dias 8 e 9 de outubro, para detalhar ações futuras. Participam representantes do BID, especialistas em água, saneamento e turismo, além dos subcoordenadores da UGPE das áreas de Planejamento, Engenharia, Projetos Sociais e Jurídico.

Planejamento e atualização de instrumentos

Segundo Leonardo Barbosa, subcoordenador Executivo de Planejamento da UGPE, as equipes estão validando instrumentos de planejamento elaborados na fase preparatória. Ele explicou que, como a estruturação leva de um a dois anos, é comum precisar atualizar documentos para refletir o cenário atual após a assinatura do contrato.

Água tratada 24h e ampliação do saneamento

Esta é a primeira visita do BID desde o início das obras, em setembro de 2024. O governo estadual antecipou a execução para resolver o problema emergencial de água contaminada no município.

Em junho, foi inaugurada a primeira etapa do novo sistema, com 26 dos 44 quilômetros de rede já em funcionamento e nove poços profundos operando, garantindo água tratada para a população.

Com a conclusão dos reservatórios, prevista para 2026, o Prosai vai assegurar abastecimento contínuo, mesmo em caso de queda de energia, e ampliar as obras de esgotamento sanitário.

Urbanização e infraestrutura

Além de saneamento, o Prosai Parintins inclui obras de habitação, requalificação urbanística, construção de parques, praças, mercado municipal e ações de reflorestamento, transformando a infraestrutura local.

