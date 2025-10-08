Um homem de 31 anos foi preso, na quinta-feira (2), por policiais civis do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele é investigado por aplicar golpes utilizando dados falsos e empresas de fachada. A prisão ocorreu no bairro Japiim, zona sul de Manaus, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
De acordo com o delegado Adriano Félix, o suspeito entrava em contato com empresas se passando por um empresário interessado nos produtos oferecidos. Em seguida, fornecia informações fraudulentas sobre sua suposta empresa, geralmente em nome de terceiros, e realizava compras com o objetivo de não pagar pelos produtos, dificultando a cobrança posterior.
Segundo a autoridade policial, o homem também identificava empresas sem movimentação financeira recente, alterava a titularidade para terceiros fantasmas e buscava novas vítimas para aplicar os golpes.
As investigações apontaram que o suspeito já responde a diversos processos por estelionato, sendo considerado contumaz nesse tipo de crime, que causa prejuízos expressivos ao comércio do Amazonas.
Após a prisão, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.
