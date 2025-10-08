Um homem de 34 anos foi preso por tentativa de homicídio contra um guarda municipal de 24 anos, no município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada no sábado (4), por volta das 11h, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).
De acordo com o delegado Weslei Zarate, o crime aconteceu na madrugada do mesmo dia, por volta das 5h, na rodovia BR-307, que liga Atalaia do Norte a Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus).
“O agente de segurança pilotava uma motocicleta quando foi abordado pelo autor, que desferiu diversas pauladas contra ele, fazendo-o cair ao chão. Após o ataque, o infrator fugiu do local, e a vítima, mesmo ferida, compareceu à delegacia para registrar a ocorrência”, relatou o delegado.
Segundo a autoridade policial, equipes iniciaram diligências imediatamente após o registro da ocorrência, conseguindo localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia e teve a prisão convertida em prisão preventiva. O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.
A equipe de investigação da 50ª DIP segue apurando as motivações do crime e a possível participação de outras pessoas envolvidas.
