O suspeito atacou a vítima com pauladas na rodovia BR-307 e foi preso em flagrante poucas horas depois.

Um homem de 34 anos foi preso por tentativa de homicídio contra um guarda municipal de 24 anos, no município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada no sábado (4), por volta das 11h, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o delegado Weslei Zarate, o crime aconteceu na madrugada do mesmo dia, por volta das 5h, na rodovia BR-307, que liga Atalaia do Norte a Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus).

“O agente de segurança pilotava uma motocicleta quando foi abordado pelo autor, que desferiu diversas pauladas contra ele, fazendo-o cair ao chão. Após o ataque, o infrator fugiu do local, e a vítima, mesmo ferida, compareceu à delegacia para registrar a ocorrência”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, equipes iniciaram diligências imediatamente após o registro da ocorrência, conseguindo localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia e teve a prisão convertida em prisão preventiva. O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A equipe de investigação da 50ª DIP segue apurando as motivações do crime e a possível participação de outras pessoas envolvidas.

