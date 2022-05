Comerciante é esmagado por trator agrícola

O comerciante Cláudio Agostinetto, de 55 anos, morreu após sofrer um acidente com uma máquina agrícola, no domingo (8), em uma propriedade rural de Marmeleiro (PR). De acordo com informações do portal regional PP News FB, o homem estava trabalhando com um trator em uma área de eucaliptos, quando o equipamento tombou e atingiu o corpo dele.

O Corpo de Bombeiros e os profissionais da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Cláudio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada para o local e o corpo dele levado ao IML de Francisco Beltrão (PR).

Dono de um supermercado em Francisco Beltrão, “Vinagrinho”, como era conhecido, deixa esposa e dois filhos. A vítima deve ser enterrada nesta segunda-feira (9) no Cemitério Municipal Central de Francisco Beltrão.

*Com informações do Extra

