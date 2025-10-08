Japurá

Suspeito usava o jogo Free Fire para se aproximar e atrair crianças antes de praticar os crimes.

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde de terça-feira (7), em Japurá, interior do Amazonas, suspeito de estupro de vulnerável, armazenamento de pornografia infantil e injúria racial contra uma criança de 9 anos. Ele usava o jogo de celular “Free Fire” para enviar conteúdo sexual e mensagens racistas às vítimas.

“Ao utilizar o jogo ‘Free Fire’, muito popular entre crianças e adolescentes, ele obtinha o contato das crianças para, supostamente, formar equipes e, a partir disso, praticava os crimes enviando mensagens a elas”, explicou o delegado Jandervan Rocha, da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ser acionada pelo Conselho Tutelar, que recebeu denúncia da mãe da criança. Ela descobriu as mensagens ao verificar o celular do filho, acreditando inicialmente que se tratava de um colega da escola.

“Ao verificar o aparelho celular, ela encontrou diversas mensagens de texto e áudio com conteúdo sexual, além de ofensas racistas contra seu filho”, relatou o delegado.

As investigações apontaram que o suspeito se aproximava das vítimas em campos de futebol, ganhando a confiança de crianças e adolescentes ao falar sobre jogos infantis.

Em escuta especializada, a criança relatou que o suspeito mostrou fotos de um vizinho de oito anos e afirmou ter abusado sexualmente do próprio enteado, também com oito anos.

A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada e cumprida. As investigações continuam para entender toda a extensão dos crimes e encontrar outras possíveis vítimas.

