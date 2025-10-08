Esporte | seleção da Argentina

Zagueiro começou vendendo alfajores para ajudar a família e agora brilha no River Plate e na seleção argentina.

Lautaro Rivero nasceu e foi criado em Moreno, na província de Buenos Aires, e começou a jogar futebol em um clube local próximo a sua casa, chamado Los Halcones.

No final de 2023, o zagueiro jogava pelo River Plate Reservas e vendia alfajores, doce típico da Argentina, para ajudar a sustentar a família e continuar treinando.

“Meu maior sonho é proporcionar aos meus pais e aos meus cinco irmãos tudo o que merecem, além de me destacar no futebol”, disse Rivero, vindo de família humilde.

No ano seguinte, Rivero jogou pelo Central Córdoba, onde teve papel fundamental na Copa da Argentina, ajudando a equipe a se classificar para a Libertadores após mais de um século fora do torneio.

De volta ao River Plate, agora como titular da equipe principal, o jovem segue chamando atenção do público e da imprensa. Rivero se prepara para defender a seleção argentina nos próximos amistosos de outubro, contra Venezuela e Porto Rico.