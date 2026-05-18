Lesão

Atacante sentiu desconforto muscular na panturrilha e saiu ainda no primeiro tempo

O atacante Ousmane Dembélé deixou o jogo do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Paris FC machucado no domingo (17) e passou a preocupar o clube francês e a seleção da França às vésperas da final da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo.

Atual vencedor da Bola de Ouro, Dembélé sentiu um desconforto muscular na panturrilha direita aos 27 minutos da partida e precisou ser substituído por Gonçalo Ramos ainda no primeiro tempo. O atacante deixou o gramado mancando, o que gerou preocupação entre torcedores e comissão técnica.

Segundo o jornal francês L’Équipe, a lesão pode ser uma contratura muscular. Após a partida, o PSG divulgou boletim médico informando que o jogador ficará em tratamento nos próximos dias, mas sem descartar a participação dele na final da Champions League contra o Arsenal, marcada para o dia 30 de maio.

Segundo o boletim, a equipe médica seguirá monitorando a recuperação do atacante antes da viagem para Budapeste, onde acontecerá a decisão continental.

A lesão acontece a menos de um mês da Copa do Mundo, Dembélé foi convocado recentemente pelo técnico Didier Deschamps e é considerado uma das principais peças da equipe.

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