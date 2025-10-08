Meio Ambiente | Limpeza Urbana

Ações da Semulsp eliminaram 187 pontos de descarte irregular na capital em setembro.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) intensificou em setembro as ações de combate às lixeiras irregulares na capital. Durante o mês, 187 pontos de descarte irregular foram eliminados, resultando na retirada de mais de 3,7 mil toneladas de resíduos.

O levantamento aponta que a zona Leste concentra 30% dos casos, seguida das zonas Norte e Sul. A região Centro-Sul registrou o menor número de ocorrências, mas todas as áreas da cidade apresentaram pontos críticos, evidenciando o desafio do descarte correto.

Com a chegada antecipada do período chuvoso, o volume de lixo arrastado para os igarapés aumentou significativamente. O descarte irregular feito pela população transforma essas lixeiras em focos de poluição que prejudicam a drenagem urbana. O acúmulo de resíduos eleva o risco de entupir bueiros e provocar transbordamentos, aumentando a probabilidade de alagamentos em casas e estabelecimentos próximos às margens dos rios e da rede de drenagem.

O impacto do lixo irregular é sentido nas ecobarreiras instaladas em diferentes igarapés da cidade. No Passeio do Mindu, por exemplo, após as fortes chuvas do último fim de semana, 37 toneladas de resíduos foram retiradas. Outros pontos com barreiras registraram situação semelhante, evidenciando a pressão que o sistema de contenção enfrenta neste período.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, destaca que o combate às lixeiras irregulares é uma ação contínua, mas depende da colaboração da população. “Estamos atuando diariamente, mas precisamos que a população entenda que a cidade só será mais limpa se cada um fizer a sua parte. Lixo jogado em locais impróprios acaba voltando para dentro de casa em forma de alagamento”, afirmou.

A população pode fazer denúncias pelo Disk Semulsp pelos números (92) 98842-1202, 1276, 1277 e 4738.

