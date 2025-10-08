Prevenção

Defesa Civil alerta para temporais com raios e rajadas de vento a partir da madrugada desta quarta-feira (8)

A Prefeitura de Manaus emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e raios a partir da madrugada desta quarta-feira (8). Segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), o município está em estado de atenção.

Os meteorologistas da Defesa Civil Municipal informaram que há previsão de pancadas fortes de chuva que podem atingir diferentes zonas da cidade. O órgão mantém vigilância constante sobre as áreas de risco e sistemas de alerta, com equipes de monitoramento e resposta em prontidão para atender possíveis ocorrências.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A prefeitura também orienta que os moradores se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS. O serviço é gratuito e pode ser ativado enviando o CEP da residência para o número 40199.

A Defesa Civil recomenda ainda que os cidadãos evitem se abrigar sob árvores durante descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e redobrem a atenção ao trafegar por áreas com histórico de alagamento.

As equipes permanecem de plantão, em alerta máximo, acompanhando as condições do tempo e prontas para atender de forma imediata, caso necessário.