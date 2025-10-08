Manaus | Prisão de Criminoso

Homem tem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico drogas, associação ao tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Um foragido da Justiça conhecido como “Dentinho”, apontado como de alta periculosidade, foi preso nesta quarta-feira (8) pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A prisão ocorreu no conjunto Viver Melhor, bairro Lagoa Azul, zona Norte de Manaus.

Segundo o comandante da 26ª Cicom, capitão Caio Carvalho, a equipe recebeu denúncia via linha-direta de que um homem com mandado de prisão por diversos crimes estava em um apartamento na rua Água Branca.

“Após a denúncia, a equipe efetuou o cerco policial e conseguiu fazer a abordagem ao nacional, vulgo ‘Cica’ ou ‘Dentinho’, se dizendo faccionado. Durante a incursão, a guarnição conseguiu lograr êxito na captura do infrator. Além do mandado de prisão em aberto, também foi encontrado algumas porções de entorpecentes com o suspeito”, relatou o capitão Carvalho.

O suspeito confessou que comercializava drogas no local e possui longo histórico criminal, incluindo homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele, juntamente com o material ilícito apreendido, foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Ele já foi acusado, inclusive, de decapitar um nacional no bairro Nova Cidade. Então, a gente percebe que se trata de um indivíduo de alta periculosidade que a Polícia Militar, através da 26ª Cicom, conseguiu retirar de circulação”, enfatizou o comandante.

O oficial reforçou a importância da parceria da população, destacando que denúncias ajudam a retirar criminosos de circulação. Além dos canais 190 e 181, os moradores podem acionar a linha-direta da 26ª Cicom pelo número (92) 98842-1767.

A PMAM orienta que qualquer informação sobre ações criminosas seja comunicada imediatamente pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo total ao denunciante.

