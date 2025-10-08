Programa

Ao lado do presidente Lula, Senador do Amazonas destacou os investimentos de R$ 700 milhões no Programa Luz para Todos no Amazonas.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) participou, nesta quarta-feira (8), da cerimônia de sanção do Programa Luz do Povo, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O programa é uma nova política de tarifa social de energia elétrica que garante gratuidade para famílias de baixa renda com consumo mensal de até 80 kWh e descontos para quem consome até 120 kWh.

Durante o evento em Brasília, Omar destacou o impacto direto da medida para as famílias amazonenses e o compromisso do governo federal em ampliar o acesso à energia em todo o estado. “Duas boas notícias: quem consome até 80 kWh não vai mais pagar energia. Quem consome até 120 kWh terá desconto. E agora, um investimento de R$ 700 milhões do governo do presidente Lula no nosso estado”, afirmou o senador.

O ministro Alexandre Silveira confirmou os dados e reconheceu publicamente a atuação de Omar Aziz na defesa das famílias do Amazonas. “O senador Omar foi incansável na defesa de mais de um milhão de pessoas do estado que deixam de pagar a conta de energia. Ele também garantiu a continuidade do programa Luz para Todos, beneficiando milhares que ainda vivem sem luz”, declarou.

O programa faz parte de um pacote do governo federal para combater a desigualdade energética e reduzir o peso das tarifas sobre populações vulneráveis. No Amazonas, onde o custo da geração e distribuição de energia é elevado, a iniciativa representa um avanço social histórico.

Omar Aziz também agradeceu ao senador Eduardo Braga, que presidiu a comissão responsável pela tramitação do projeto, e ao presidente Lula pelo apoio. “Essa é uma conquista do povo do Amazonas e do Brasil”, concluiu o senador.

Leia mais:

Omar Aziz participa de entrega da Igreja dos Remédios em Manaus