SES-AM

Segundo a SES-AM, Amazonas não notificou, até o momento, nenhum caso suspeito.

Com o objetivo de fortalecer o fluxo de notificação em casos suspeitos de intoxicação por metanol, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, nesta quarta-feira (8), uma reunião com representantes da rede pública e privada de saúde de Manaus e do interior. O encontro foi conduzido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), de forma presencial e on-line, reunindo gestores, técnicos e profissionais de saúde.

A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, destacou que, mesmo sem notificações no estado, toda a rede de saúde deve permanecer alerta e organizada para conduzir possíveis casos. As diretrizes e protocolos já estão definidos para garantir respostas rápidas e eficazes.

Durante a reunião, equipes receberam orientações técnicas sobre reconhecimento, notificação e coleta de amostras, além de estratégias integradas entre os serviços de vigilância e assistência. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressaltou que a integração entre os serviços é essencial para garantir identificação e atendimento ágeis.

O diretor técnico do Complexo Hospitalar Sul, Roberto Zonta, reforçou que, apesar de o Amazonas não ter registros, a rede está preparada com fluxos definidos, antídotos disponíveis e suporte clínico para atender possíveis ocorrências diante do aumento de notificações no país.

Leia mais:

Morre terceira vítima intoxicada por metanol em São Paulo