Homicídio

Um homem não identificado foi morto a tiros na noite de quarta-feira (8), na rua Ana Granjeiro, conjunto Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, um veículo branco, de modelo não informado, parou na rua e, em seguida, duas mulheres e um homem desceram e atiraram contra a vítima. Após os disparos, os suspeitos voltaram ao carro e deixaram o local. Há indícios de que a vítima estaria no veículo com os atiradores antes de ser morta.

A equipe de perícia identificou marcas de tiros na testa e costas da vítima. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

