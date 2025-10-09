Acidente

Motorista e filha ficaram feridas após carro capotar e causar congestionamento na Rodrigo Otávio.

Um carro vermelho, modelo Fiat Mobi, capotou na manhã desta quinta-feira (9) na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O acidente travou o trânsito no sentido Centro-bairro.

De acordo com testemunhas, um pneu de um outro veículo que passava pela via se soltou e atingiu o carro. Assustada, a motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e capotou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a condutora e a filha dela, que estava no banco do passageiro, e levou as duas para o hospital. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e presta atendimento no local.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuam na área para organizar o tráfego e orientar motoristas sobre rotas alternativas, já que o trecho que leva à rotatória do Coroado ficou congestionado após o acidente.

