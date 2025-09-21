acidente de trânsito

Veículo tombou no cruzamento do conjunto Eldorado; ocupantes foram levados ao hospital.

Uma caminhonete capotou na madrugada deste domingo (21) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento do conjunto Eldorado, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a caminhonete tombou depois de colidir com um carro de passeio que trafegava pela via.

As pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para uma unidade de saúde da capital, onde passaram por avaliação médica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes.

VÍDEO:

Leia mais: Acidente com empresário em Iranduba deixa mulher e bebê mortos