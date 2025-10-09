soluções climáticas

Projeto abre canal para o debate sobre justiça ambiental no contexto da COP30

A Fase – Solidariedade e Educação lança o videocast “Vozes pela justiça – as soluções vêm dos territórios”, projeto que busca amplificar as vozes das comunidades nos debates sobre justiça climática, especialmente no contexto da COP30, a conferência global das Nações Unidas que será realizada de 10 a 21 de novembro, em Belém.

O videocast terá quatro episódios, exibidos ao longo de outubro, disponíveis no canal da FASE no YouTube (https://www.youtube.com/user/ONGFase). Com participação de especialistas em meio ambiente, militantes e parceiros da organização, os episódios vão aprofundar discussões sobre temas centrais da agenda climática, conectando as negociações internacionais às realidades locais. Cada episódio será mediado por um integrante da equipe FASE.

Temas e datas dos episódios:

Episódio 1 (02/10) – Adaptação Climática e Cidades: resistências nos territórios, apresentado por Aercio B. de Oliveira, da FASE Rio.

– Transição Justa e Falsas Soluções, com Maureen Santos, coordenadora do NUPA – Núcleo de Políticas e Alternativas. Episódio 3 (16/10) – Justiça Climática e Mulheres, apresentado por Jaqueline Felipe, da FASE Amazônia.

A iniciativa também busca dar visibilidade à atuação política e técnica da FASE e de outras organizações da sociedade civil brasileira e latino-americana no contexto da COP30. Segundo a diretora executiva da FASE, Leticia Tura, “é necessário que as vozes das lutas socioambientais por justiça climática ressoem, mostrando que o enfrentamento das mudanças climáticas passa pelo enfrentamento do racismo ambiental e das desigualdades socioeconômicas que estruturam nossa sociedade”.

Sobre a FASE

Fundada em 1961, a FASE é uma organização não governamental de educação popular e defesa dos direitos humanos, sem fins lucrativos. Desde sua origem, durante a ditadura militar, a ONG atua na organização e no desenvolvimento de comunidades tradicionais, mulheres, negros, quilombolas, sem-terra, sem-teto e agricultores familiares.

Com atuação nacional e unidades regionais em seis estados – Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro –, a FASE realiza campanhas de mobilização, formação, produção de conhecimento, implementação de iniciativas locais, denúncias de violações de direitos, diálogo e proposições de políticas públicas.

