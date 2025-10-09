Iniciativa

Fiscalização percorreu 20 estabelecimentos e recolheu amostras de bebidas para análise.

A operação “Zero Metanol”, deflagrada nesta quarta-feira (8) em Manaus, fiscalizou distribuidoras e fábricas de bebidas artesanais para coibir possíveis casos de adulteração com a substância, que já provocou mortes por intoxicação em outros estados.

Coordenada pela Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali), a ação mobilizou equipes nos dois turnos e faz parte de um plano de prevenção contra bebidas destiladas irregulares.

“Os fiscais verificam rótulos, embalagens, lacres, notas fiscais e registros no Ministério da Agricultura. O objetivo é evitar agravos à saúde relacionados à presença de metanol em destilados adulterados”, explicou a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão.

Lacres frágeis em distribuidora

Durante as inspeções, 20 estabelecimentos foram vistoriados. Em uma distribuidora na Zona Leste, fiscais encontraram garrafas de uísque com lacres frágeis. O material foi recolhido para análise em laboratórios do Ministério da Saúde.

“Apesar de as outras características estarem dentro dos padrões, o lacre apresentava fragilidade. Solicitamos análise das amostras, mas como não há indício de adulteração, o local segue funcionando normalmente”, informou o gerente da Gevali, Ricardo Celestino.

Orientações ao público

A Vigilância reforça que a população deve evitar bebidas de origem desconhecida e denunciar casos suspeitos. É importante observar a vedação, validade, origem, registro no Ministério da Agricultura e integridade do rótulo.

Denúncias podem ser feitas à Ouvidoria da Visa Manaus pelo telefone (92) 98842-8481, de 8h às 13h, ou pelo e-mail [email protected].

Sintomas e emergência médica

A ingestão de metanol é considerada uma emergência médica grave. A substância se transforma em formaldeído e ácido fórmico no organismo, podendo causar cegueira e até morte.

Os principais sintomas incluem visão turva, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese.

Em caso de suspeita, é preciso buscar atendimento imediato e acionar:

📞 CIT/AM – (92) 3305-4702 / 0800-722-6001

📞 Disque-Intoxicação da Anvisa – 0800-722-6001

📞 Centro de Controle de Intoxicações (CCI) – 0800-771-3733

