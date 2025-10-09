Segurança Pública em Manaus

Polícia recupera 24 caixas de perfumes, desodorantes e hidratantes avaliadas em mais de R$ 20 mil.

Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (8) por envolvimento no roubo de uma carga com 24 caixas de produtos de perfumaria, avaliadas em mais de R$ 20 mil. O crime ocorreu por volta das 13h, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, quatro indivíduos abordaram o veículo que realizava a entrega e subtraíram caixas com perfumes, desodorantes e hidratantes.

“Após tomarmos conhecimento do fato, conseguimos identificar, com o apoio do Sistema Paredão, o paradeiro do veículo utilizado no crime, que estava estacionado em uma rua do bairro Jorge Teixeira”, explicou o delegado.

Durante a vigilância do veículo, a equipe policial avistou um homem se aproximando do carro. Ele relatou que havia ido ao local a pedido do autor do roubo.

“Descobrimos que o suspeito principal estava em uma residência no mesmo bairro. Ao encontrá-lo, ele estava com parte da carga roubada e confessou ter dividido o restante com os comparsas que participaram da ação criminosa”, acrescentou Rosas.

O material recuperado foi devolvido aos proprietários, e as investigações continuam para identificar os demais envolvidos.

O homem foi autuado em flagrante por roubo qualificado, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Justiça do AM manda acusado de matar Paulo Onça para júri popular