Adeilson Duque Fonseca responderá pelo Tribunal do Júri Popular acusado de homicídio qualificado

A Justiça do Amazonas decidiu, nesta quinta-feira (9), que Adeilson Duque Fonseca será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, acusado de homicídio qualificado contra Paulo Juvêncio de Melo Israel, conhecido como “Paulo Onça”.

Detalhes do crime e evolução da denúncia

O crime ocorreu em 5 de dezembro de 2024. A vítima passou longos períodos internada após um acidente de trânsito em que o carro que dirigia colidiu com o veículo conduzido por Adeilson. Paulo Onça faleceu em 26 de maio de 2025, o que levou o Ministério Público a alterar a denúncia de tentativa de homicídio para homicídio.

Adeilson foi denunciado pelo crime previsto no artigo 121 do Código Penal, com qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Confissão e provas reforçam acusação

Na decisão de pronúncia, o juiz destacou que a confissão do réu, aliada a vídeos das agressões e ao depoimento de testemunhas, foi suficiente para levá-lo a júri popular.

O magistrado rejeitou a tese da defesa de que a morte teria ocorrido por causas supervenientes durante a internação, concluindo que as complicações foram consequência direta e previsível da agressão inicial.

Liberdade provisória e próximos passos do processo

O juiz Fábio Olintho concedeu ao réu o direito de continuar respondendo ao processo em liberdade provisória, considerando que Adeilson tem cumprido as medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo.

Com a pronúncia, serão abertos prazos para recursos. Somente após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso, o processo será concluído para julgamento em plenário.

