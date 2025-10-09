Vendas

Shoppings locais apostam em promoções, atrações infantis e experiências únicas para atrair consumidores e aumentar as vendas na data comemorativa

O Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, é a terceira melhor data no calendário varejista. De acordo com uma pesquisa de intenção de compras realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), 92% dos entrevistados afirmaram que planejam presentear neste ano.

A expectativa para este ano é de um crescimento de 3,4% nas vendas, em comparação a 2024, o que deve resultar em uma movimentação de aproximadamente R$ 57 milhões no comércio local. O valor médio estimado para as compras é de R$ 175, segundo os amazonenses. A gerente de marketing do Sumaúma Park Shopping, Laura Palhares, comenta sobre as expectativas otimistas.

“As expectativas são positivas, considerando o mix variado oferecido pelo Sumaúma Park Shopping. As lojas estão bem abastecidas, especialmente as do segmento de brinquedos, com ampla oferta em redes como Bemol, Hiper DB, Kazanto, Ri Happy, Americanas e Fun Festas”, disse Palhares.

Principais locais de compras

Os shoppings e lojas físicas de Manaus continuam sendo os locais mais procurados pelos pais e responsáveis para a compra de presentes. Para atender à demanda crescente, a coordenadora de marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Karoline Cordeiro, explica que as campanhas começaram logo no início de outubro, com ações voltadas para o fortalecimento das atividades de entretenimento e das vitrines de moda infantil.

“As campanhas começaram no dia 1º de outubro, com foco no fortalecimento das operações de entretenimento e nas vitrines de moda infantil. Embora os brinquedos continuem sendo os itens mais procurados, também observamos um aumento na demanda por roupas e itens de tecnologia, como videogames”, afirmou Cordeiro.

Atrações para as crianças movimentam os shoppings de Manaus (Foto: Divulgação/Sumaúma Park Shopping)

Programação para o público infantil

A gerente de marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca que, durante esse período, é comum que os shoppings estendam suas programações com foco no público infantil, além de realizarem sorteios e promoções.

“O Amazonas Shopping preparou uma programação extensa, com o parque do Sonic, a Toca do Angatu, além das atrações fixas Spikilink, Villa Trampolim e Fun Park. Para complementar, uma promoção especial está sendo realizada ao longo de todo o mês, com o sorteio de três PlayStation 5 Slim modelos Digital com ASTRO BOT, Pro Digital e Edição de 30º Aniversário”, destaca Passos.

Preferência pelas lojas físicas

Segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), a preferência dos consumidores é pelas lojas físicas, com 89% do público optando por elas, contra apenas 4% que preferem realizar as compras online. Para atrair os consumidores para os estabelecimentos, Laura Palhares ressalta a importância de manter os locais de compras atrativos.

“Essa é uma data em que as famílias buscam oferecer experiências e momentos de lazer às crianças. O comércio online não consegue substituir a vivência e o entretenimento que o shopping proporciona”, diz Palhares.

Pais aproveitam as promoções nos shoppings para garantir os presentes do Dia das Crianças (Foto: Divulgação/Shopping Manaus ViaNorte)

Importância da compra antecipada

Os especialistas alertam para a importância de não deixar as compras para os últimos dias. A compra antecipada garante mais opções e evita imprevistos.

“A compra antecipada ajuda a ter mais opções. De qualquer forma, estendemos o horário de funcionamento aos domingos, com todas as lojas abrindo às 12h e fechando somente às 22h, garantindo maior conforto para as compras e diversão,” explica Laura Palhares.

Dicas para compras seguras

Verifique a faixa etária indicada: brinquedos devem ter selo do Inmetro e ser adequados à idade da criança, evitando riscos.

Pesquise preços: consultar diferentes lojas e comparar valores ajuda a encontrar melhores ofertas sem comprometer o orçamento.

Guarde a nota fiscal: o consumidor tem sete dias para trocar produtos comprados fora do estabelecimento e deve exigir comprovante de compra.

Opte por presentes educativos ou de uso prolongado: jogos de montar, livros e produtos tecnológicos podem estimular o aprendizado e durar mais tempo.

