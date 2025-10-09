Setembro

Amazonas registrou US$ 1,53 bilhão na Corrente de Comércio em setembro

Os números da Balança Comercial de setembro de 2025 mostram a força da economia amazonense e Polo Industrial de Manaus (PIM) como motor do desenvolvimento regional e nacional. No mês, o Amazonas registrou US$ 1,53 bilhão na Corrente de Comércio, resultado da soma de US$ 66,9 milhões em exportações e US$ 1,46 bilhão em importações.

Mesmo com déficit de US$ 1,39 bilhão na balança, o dado mais positivo vem da trajetória ascendente das importações, que refletem o ritmo de produção e o investimento contínuo da indústria local. De janeiro a setembro, o Estado já acumulou US$ 12,56 bilhões em importações com insumos para abastecer o PIM, valor que representa 78% do total registrado em 2024, ano em que o Amazonas alcançou o recorde histórico de US$ 16,14 bilhões.

“Esses números mostram que o Polo Industrial de Manaus segue firme, gerando empregos, renda e movimentando a economia do nosso estado. O crescimento das importações reflete o fortalecimento das linhas de produção e a confiança das empresas que aqui estão instaladas”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa.

Indústria em alta

Os dados apontam o caráter industrial da economia amazonense: os Bens Intermediários (BI), matérias-primas e insumos utilizados nas fábricas, representaram 85% das importações de setembro, somando US$ 1,24 bilhão. Esse desempenho indica que as empresas do PIM seguem em plena atividade, com perspectiva de expansão até o final do ano.

A China manteve-se como principal parceira comercial nas importações, com destaque para o item “Outros suportes gravados, para reprodução de fenômenos diferentes de som ou imagem”, que totalizou US$ 72,82 milhões. Já os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com destaque para “Óleos de petróleo”, que somaram US$ 24,42 milhões.

Exportações

Nas exportações, o destaque ficou com a Colômbia, principal destino dos produtos amazonenses em setembro. O item “Outras preparações alimentícias” liderou a pauta de vendas para o país, totalizando US$ 5,93 milhões, o que representa 62% do total exportado. Em seguida, a Argentina ocupou o segundo lugar no ranking, com o envio de motocicletas de cilindrada entre 250 cm³ e 500 cm³, no valor de US$ 3,74 milhões, equivalentes a 44% das exportações destinadas ao país.

Municípios do interior

Os municípios do interior também se destacaram no comércio exterior do Amazonas em setembro. Presidente Figueiredo liderou as exportações, com ferro-ligas enviadas para a China, somando US$ 6,42 milhões. Logo em seguida, Itacoatiara registrou US$ 2,87 milhões em exportações de soja triturada, também destinadas ao mercado chinês.

Nas importações, Itacoatiara movimentou US$ 5,99 milhões em óleos de petróleo oriundos da Rússia, enquanto Nova Olinda do Norte registrou US$ 3,4 milhões na aquisição de veículos aéreos e espaciais dos Estados Unidos.

Perspectivas positivas

De acordo com o secretário Serafim, a manutenção do ritmo de importações nos primeiros nove meses de 2025 aponta para um encerramento de ano promissor, com possibilidade real de superar o recorde de 2024. “O cenário evidencia o potencial competitivo do Polo Industrial de Manaus, que continua atraindo investimentos, ampliando linhas de produção e consolidando o Amazonas como um importante player do comércio exterior brasileiro”.

Balança Comercial

A Balança Comercial do Amazonas é elaborada mensalmente pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Sedecti e tem como objetivo acompanhar o comportamento das exportações e importações do estado.

Os dados completos e detalhados estão disponíveis no painel interativo da Sedecti, acessível em: https://balanca.sedecti.am.gov.br/balanca. Mais informações e outros estudos econômicos podem ser consultados no Portal do Planejamento, no site oficial da Sedecti: www.sedecti.am.gov.br.

