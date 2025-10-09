Infraestrutura

Obras do Asfalta Amazonas incluem meio-fio e sarjeta, com investimento de R$ 10 milhões.

O governador Wilson Lima assinou, nesta quinta-feira (9), a ordem de serviço para o início das obras do Programa Asfalta Amazonas em Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus). A assinatura ocorreu na sede do Governo do Amazonas com a presença do prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira.

O investimento de R$ 10 milhões inclui pavimentação de seis quilômetros de vias, além da construção de meio-fio e sarjeta, garantindo melhoria na mobilidade e mais segurança para a população. A iniciativa integra o pacote de obras do Asfalta Amazonas, que moderniza a infraestrutura urbana em municípios do interior.

O prefeito de Barreirinha, Darlan Taveira, destacou a importância do investimento:

“É mais uma etapa de pavimentação depois de um convênio com a prefeitura e agora o restante será pavimentado com essa ordem de serviço. Barreirinha agradece por todo o apoio e todo o investimento que tem sido feito na infraestrutura do município”, afirmou.

O governador Wilson Lima reforçou os benefícios das obras:

“A pavimentação garante mais dignidade para as pessoas, melhora a mobilidade e traz segurança para quem transita pelas ruas todos os dias. Vamos continuar trabalhando para garantir esses avanços em infraestrutura no interior do estado”, destacou, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campelo.

O contrato prevê fornecimento completo de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e insumos, com prazo de conclusão de 180 dias.

O Asfalta Amazonas contempla 33 municípios, com obras em andamento em 19 deles, por meio de convênios com as prefeituras. Entre os municípios beneficiados estão Silves, Envira, Presidente Figueiredo, Coari, Juruá, Canutama, Itacoatiara e Tapauá.

Ao todo, os convênios já somam R$ 384 milhões em recursos repassados pelo Governo do Estado. Além disso, em quatro municípios — Boa Vista do Ramos, Humaitá, Novo Aripuanã e Apuí — os serviços são executados diretamente pelo Estado.

