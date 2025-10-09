Investimento

Investimento vai ampliar produção, gerar empregos e fortalecer Zona Franca do Amazonas.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou nesta quinta-feira (9) a fábrica da Honda em Manaus, localizada no Polo Industrial de Manaus (PIM), e reforçou o compromisso do Estado com a geração de empregos e a manutenção do modelo Zona Franca para o desenvolvimento econômico. A visita ocorreu após o anúncio de investimento de R$ 1,6 bilhão na operação de motocicletas no Brasil até 2029, o que permitirá ampliar a capacidade produtiva, modernizar processos e lançar novos modelos.

Wilson Lima destacou que o investimento é fundamental para aumentar a eficiência, gerar novas oportunidades e reforçar a segurança jurídica no Amazonas. Na visita, ele foi recebido por executivos da Honda, como Hidenobu Nishida, Lourival Barros e Cesar Barro, além do deputado estadual Adjuto Afonso e do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Igrejas.

A fábrica de Manaus, inaugurada em 1976, é a mais verticalizada da Honda no mundo e, com o novo ciclo de investimentos, alcançará 1,6 milhão de unidades por ano a partir de 2026. O plano prevê a criação de mais de 350 empregos diretos até 2029, além de milhares de postos indiretos. Atualmente, a unidade emprega cerca de 9 mil trabalhadores e produz 6.500 motocicletas por dia.

Além de atender o mercado brasileiro, a produção em Manaus abastece 17 países, incluindo Estados Unidos, Austrália e México, com um portfólio de 20 modelos, de 110cc a 1.100cc. Wilson Lima ressaltou a importância dos incentivos fiscais do Estado, que mantêm a competitividade do PIM e atraem novos investimentos. Em 2022, a Política Estadual de Incentivos Fiscais foi prorrogada até 2032, garantindo segurança jurídica aos investidores.

O diretor de Produção, Qualidade e Logística da Honda, Lourival Barros, destacou a parceria com o governo e a confiança da empresa no Brasil como motor do crescimento e inovação. O Estado também fortalece políticas de segurança para mototaxistas e motofretistas, com distribuição de EPIs, cursos de capacitação e linhas de crédito para renovação de veículos.

A fábrica é referência em sustentabilidade, operando com 100% de energia limpa, preservação de água e programas educativos de trânsito. Com quase 50 anos de presença no Amazonas, a Honda já produziu mais de 31 milhões de motocicletas no Brasil, consolidando-se como símbolo de longevidade e competitividade da Zona Franca.

