Segurança Pública no Amazonas

Queda histórica nos homicídios mostra menor índice da capital em 20 anos.

O Amazonas registrou em setembro uma queda recorde nos homicídios, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No estado, a redução foi de 46%, enquanto na capital, Manaus, o índice chegou a aproximadamente 70%, refletindo o impacto de novos investimentos em servidores, equipamentos e tecnologias de segurança.

Segundo o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, os resultados demonstram que o trabalho contínuo das forças de segurança está gerando mais tranquilidade para a população.

“Estamos apresentando aqui o resultado de um trabalho muito focado da nossa Polícia Militar, Polícia Civil com o apoio da Polícia Científica. Recebemos mais investimentos, novos servidores, novas tecnologias e tudo isso tem nos auxiliado. Estamos melhorando mês após mês e não tenham dúvida que fecharemos o ano ainda melhor”, avaliou o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida.

Números históricos em Manaus

Conforme os registros do Centro Integrado de Segurança (Ciesp), em setembro deste ano, o Amazonas contabilizou 58 homicídios, contra 107 no mesmo período do ano passado.

Na capital, foram registrados 23 casos, enquanto no ano passado foram 76 ocorrências, o que representa uma queda de 69,74%.

“A última vez que tivemos um número tão baixo foi em abril de 2005, com 17 casos. Temos aqui exatos 20 anos e cinco meses. Nunca a Segurança Pública foi tão levada a sério como agora e podem acreditar que ainda não estamos satisfeitos”, frisou o secretário de segurança.

Desde 2019, o Governo do Amazonas destinou R$ 1,16 bilhão à Segurança Pública. Os recursos foram aplicados em:

Novos armamentos e munições

Viaturas e lanchas blindadas

Bases fluviais

Concurso público que convocou 2,8 mil novos servidores após 11 anos

após 11 anos Tecnologias, como o Sistema Paredão, integrado às agências de inteligência

Esses investimentos têm contribuído para uma redução significativa nos homicídios e maior sensação de segurança para os moradores da capital e do interior

Leia mais:

Wilson Lima visita Honda e reforça geração de empregos no Amazonas