Acidente aconteceu na Rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata.

Um estudante caiu em uma cratera que se abriu em uma calçada na Rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (8). O jovem, ainda não identificado, caminhava pela rua quando o chão cedeu sob seus pés, fazendo-o despencar no buraco.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, mostrando o estudante andando tranquilamente antes da calçada ceder. O desabamento aconteceu de forma repentina, assustando quem passava pelo local.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do estudante, e as autoridades avaliam o risco de novas aberturas na calçada.

Estudante é ‘engolido’ por cratera em calçada de Manaus pic.twitter.com/U8iCy03Mj1 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 9, 2025

