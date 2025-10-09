Um estudante caiu em uma cratera que se abriu em uma calçada na Rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (8). O jovem, ainda não identificado, caminhava pela rua quando o chão cedeu sob seus pés, fazendo-o despencar no buraco.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, mostrando o estudante andando tranquilamente antes da calçada ceder. O desabamento aconteceu de forma repentina, assustando quem passava pelo local.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do estudante, e as autoridades avaliam o risco de novas aberturas na calçada.

VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Homem é ‘engolido’ por buraco em calçada de Manaus