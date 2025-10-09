Um estudante caiu em uma cratera que se abriu em uma calçada na Rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (8). O jovem, ainda não identificado, caminhava pela rua quando o chão cedeu sob seus pés, fazendo-o despencar no buraco.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, mostrando o estudante andando tranquilamente antes da calçada ceder. O desabamento aconteceu de forma repentina, assustando quem passava pelo local.
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do estudante, e as autoridades avaliam o risco de novas aberturas na calçada.
VÍDEO
Estudante é ‘engolido’ por cratera em calçada de Manaus pic.twitter.com/U8iCy03Mj1— Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 9, 2025
