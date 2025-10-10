Acidente

Colisão entre picape e Spin aconteceu no cruzamento das ruas Acácias e Jacaraúba.

Um grave acidente entre dois carros foi registrado na noite desta quinta-feira (9), no conjunto Kissia, bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A colisão ocorreu no cruzamento entre as ruas das Acácias e Jacaraúba, envolvendo uma picape Strada e um Chevrolet Spin.

Segundo testemunhas, a Spin atingiu a picape, que capotou após o impacto. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levadas para uma unidade de saúde da cidade.

Moradores informaram que o cruzamento é conhecido por registrar outros acidentes, principalmente pela falta de sinalização adequada no local.

