linha 016

Após o atendimento, a mulher foi liberada e seguiu viagem sem ferimentos, abalada, mas em boas condições.

Publicado em 10 de outubro de 2025

Por EM TEMPO

Uma mulher acima do peso ficou presa na catraca de um ônibus da linha 016, no bairro Redenção, zona oeste de Manaus, e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMAM).

Equipes do Grupamento de Busca e Salvamento e do 6º Grupamento do CBMAM utilizaram um equipamento desencarcerador para cortar a catraca e libertar a passageira com segurança.

O rápido resgate dos bombeiros evitou que o incidente resultasse em ferimentos graves.

