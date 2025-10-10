Uma mulher acima do peso ficou presa na catraca de um ônibus da linha 016, no bairro Redenção, zona oeste de Manaus, e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMAM).
Equipes do Grupamento de Busca e Salvamento e do 6º Grupamento do CBMAM utilizaram um equipamento desencarcerador para cortar a catraca e libertar a passageira com segurança.
Após o atendimento, a passageira foi liberada e seguiu viagem sem ferimentos, abalada, mas em boas condições.
O rápido resgate dos bombeiros evitou que o incidente resultasse em ferimentos graves.
