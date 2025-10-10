Uma fiscalização realizada nesta quinta-feira (9/10) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Visa Manaus, com apoio do Procon Manaus e das polícias Civil e Militar, resultou na apreensão e inutilização de 13 mil litros de bebidas, entre cervejas e energéticos, armazenadas de forma irregular.
A ação fez parte da operação “Zero Metanol”, promovida pela Visa Manaus desde segunda-feira (6/10), com objetivo de monitorar e coibir adulterações de bebidas alcoólicas na capital amazonense.
Ao todo, foram apreendidos 12,6 mil litros de cerveja de diferentes marcas e cerca de 400 litros de energético. A distribuidora, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, foi autuada pela Visa Manaus.
“Os produtos estavam avariados ou vencidos, sem identificação adequada, expostos ao sol e em ambiente sem higiene”, informou Maria do Carmo Leão, diretora da Visa Manaus.
Os itens foram levados ao Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus (quilômetro 19, AM-010) para inutilização. A distribuidora responderá a Processo Administrativo Sanitário, com multa de 1 a 400 UFMs (R$ 145,37 cada) e outras penalidades cabíveis.
Segundo Ricardo Celestino, gerente de Vigilância de Alimentos da Visa Manaus, a ação é essencial para proteger a saúde coletiva. “Sem segregação e informação sobre o estado das bebidas, elas poderiam ser distribuídas por engano ou de forma criminosa, expondo a população a riscos graves”, destacou.
Desde o início da operação, 20 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo quatro autuados por irregularidades sanitárias e falta de licenciamento.
Cuidados com bebidas alcoólicas
A Visa Manaus reforça a importância da participação da população na denúncia de bebidas suspeitas. Consumidores devem:
- Evitar bebidas de procedência desconhecida;
- Verificar vedação, validade e informações sobre ingredientes, origem e registro no MAPA;
- Conferir se a rotulagem está intacta;
- Adquirir produtos somente em estabelecimentos confiáveis.
O consumo de bebidas contaminadas com metanol pode causar intoxicação grave, levando até à morte. Os principais sintomas incluem: visão turva ou perda de visão, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese.
Serviços de emergência e denúncias
Em caso de suspeita de intoxicação, é fundamental buscar unidades de emergência médica e contatar o CIT/AM:
- (92) 3305-4702 / 0800-722-6001
Outros canais:
- Disque-Intoxicação Anvisa: 0800 722 6001
- Centro de Controle de Intoxicações (CCI): 0800 771 3733
Bebidas suspeitas devem ser denunciadas à Ouvidoria da Visa Manaus:
- 📱 (92) 98842-8481 (8h às 13h)
- 📧 [email protected] (24h)
