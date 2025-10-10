Zero Metanol

Operação “Zero Metanol” identifica produtos vencidos e mal acondicionados em distribuidora da zona Leste.

Uma fiscalização realizada nesta quinta-feira (9/10) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Visa Manaus, com apoio do Procon Manaus e das polícias Civil e Militar, resultou na apreensão e inutilização de 13 mil litros de bebidas, entre cervejas e energéticos, armazenadas de forma irregular.

A ação fez parte da operação “Zero Metanol”, promovida pela Visa Manaus desde segunda-feira (6/10), com objetivo de monitorar e coibir adulterações de bebidas alcoólicas na capital amazonense.

Ao todo, foram apreendidos 12,6 mil litros de cerveja de diferentes marcas e cerca de 400 litros de energético. A distribuidora, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, foi autuada pela Visa Manaus.

“Os produtos estavam avariados ou vencidos, sem identificação adequada, expostos ao sol e em ambiente sem higiene”, informou Maria do Carmo Leão, diretora da Visa Manaus.

Os itens foram levados ao Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus (quilômetro 19, AM-010) para inutilização. A distribuidora responderá a Processo Administrativo Sanitário, com multa de 1 a 400 UFMs (R$ 145,37 cada) e outras penalidades cabíveis.

Segundo Ricardo Celestino, gerente de Vigilância de Alimentos da Visa Manaus, a ação é essencial para proteger a saúde coletiva. “Sem segregação e informação sobre o estado das bebidas, elas poderiam ser distribuídas por engano ou de forma criminosa, expondo a população a riscos graves”, destacou.

Desde o início da operação, 20 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo quatro autuados por irregularidades sanitárias e falta de licenciamento.

Cuidados com bebidas alcoólicas

A Visa Manaus reforça a importância da participação da população na denúncia de bebidas suspeitas. Consumidores devem:

Evitar bebidas de procedência desconhecida;

Verificar vedação, validade e informações sobre ingredientes, origem e registro no MAPA ;

; Conferir se a rotulagem está intacta;

Adquirir produtos somente em estabelecimentos confiáveis.

O consumo de bebidas contaminadas com metanol pode causar intoxicação grave, levando até à morte. Os principais sintomas incluem: visão turva ou perda de visão, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese.

Serviços de emergência e denúncias

Em caso de suspeita de intoxicação, é fundamental buscar unidades de emergência médica e contatar o CIT/AM:

(92) 3305-4702 / 0800-722-6001

Outros canais:

Disque-Intoxicação Anvisa: 0800 722 6001

0800 722 6001 Centro de Controle de Intoxicações (CCI): 0800 771 3733

Bebidas suspeitas devem ser denunciadas à Ouvidoria da Visa Manaus:

Leia mais:

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP