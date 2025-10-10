Ópera nas Escolas

Projeto “Ópera nas Escolas”, do Festival Amazonas de Ópera, oferece oficina gratuita e profissionalizante em escolas públicas da capital

Dois Centros de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Manaus recebem, nesta semana, a Oficina de Perucaria, promovida pelo projeto “Ópera nas Escolas”. A iniciativa é do Festival Amazonas de Ópera (FAO), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio das secretarias de Educação e Desporto Escolar e de Cultura e Economia Criativa.

As aulas ocorrem na Central Técnica de Produção (CTP) – José Marques “Zezinho”, das 14h às 18h. Durante a formação, os participantes aprendem técnicas de confecção de perucas utilizadas em espetáculos teatrais, filmes, novelas e programas de televisão.

A atividade faz parte da nova fase do FAO, que agora estende suas ações ao longo do ano. O foco principal é a formação profissional e a democratização do acesso à cultura, aproximando os estudantes da rede pública do universo da ópera e das artes cênicas.

Como parte da programação do projeto, já foram realizadas a Oficina de Adereçagem, a Oficina de Marionetes e o Espetáculo Educativo de Marionetes. Essas ações levaram arte e aprendizado a diversas escolas da capital.

Próximas atividades culturais nas escolas públicas

Ainda neste mês, o cronograma do “Ópera nas Escolas” segue com o Curso de Pintura Artística. Em novembro, será a vez do projeto “Mania de Ler”, que incentiva a leitura e a expressão artística entre os estudantes.

Desde 2022, o Festival Amazonas de Ópera já realizou cinco capacitações em perucaria, entre oficinas, cursos e masterclasses. O caracterizador cênico Malonna, responsável pela oficina atual, relembra:

“Na edição de 2023, alunos do curso de perucaria foram contratados para desenvolver as perucas da ópera O Contratador de Diamantes, do compositor brasileiro Francisco Mignone, apresentada em Manaus em 2023 e em São Paulo em 2024”.

Foto: Divulgação

Economia criativa e oportunidades no mercado cultural

O projeto “Ópera nas Escolas” tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, levar o universo da ópera a novos públicos e formar profissionais para o mercado da economia criativa. A iniciativa também estimula talentos e desperta o interesse pelo teatro e pelas artes visuais.

Realizado com recursos da Lei Rouanet, o Festival Amazonas de Ópera conta com patrocínio do Bradesco e apoio de Innova e Swarovski. A organização é do Fundo do Festival Amazonas de Ópera (FFAO), em parceria com o Governo do Amazonas. O projeto é uma realização do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil – do lado do povo brasileiro.

Leia mais: Fiscalização em Manaus apreende 13 mil litros de bebidas irregulares