Iniciativa do IMMU amplia canais de comunicação e permite que usuários enviem fotos e vídeos sobre problemas no transporte coletivo de Manaus.

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) lançou a campanha “Descomplica Transporte”, que amplia os canais de comunicação com os usuários do transporte coletivo da cidade.

Além do tradicional canal 118, os cidadãos agora podem enviar mensagens pelo WhatsApp (92) 98802-3713, registrando denúncias de forma mais prática e rápida, com o envio de fotos, vídeos e informações detalhadas.

O IMMU não opera diretamente os ônibus, mas é responsável pela fiscalização das empresas concessionárias e pelo planejamento da mobilidade urbana em Manaus.

Participação da população é essencial

A vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral, destacou que o novo canal aproxima o poder público da população e torna o processo de denúncias e sugestões mais efetivo.

“O transporte público só melhora com a participação ativa da população. O WhatsApp vem para complementar o 118 e facilitar esse elo com o usuário. Quanto mais claras e completas forem as informações, mais eficaz será nossa atuação junto às empresas concessionárias”, afirmou.

Além do 118 e do WhatsApp, os usuários podem enviar denúncias, sugestões ou dúvidas pelos seguintes canais:

O IMMU orienta que as mensagens incluam data, horário, local, número da linha, placa ou prefixo do ônibus e uma descrição objetiva do ocorrido. Essas informações são fundamentais para que o órgão possa tomar as medidas necessárias junto às empresas.

Fiscalização com apoio dos cidadãos

Viviane Cabral reforçou que, mesmo com as equipes de fiscalização e tecnologia de monitoramento, a colaboração da população é essencial para a melhoria do transporte público.

“Estamos trabalhando para tornar o transporte mais eficiente e humanizado, mas precisamos do olhar do cidadão que vivencia o sistema diariamente. Se manifestar não é reclamar, é exercer um direito e contribuir para uma cidade melhor”, concluiu.

A campanha “Descomplica Transporte” será divulgada nas redes sociais, terminais de integração, pontos de ônibus e veículos da frota, com cartazes explicativos informando todos os canais de contato com o IMMU.

