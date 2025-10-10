Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens envolvidos em arrastões contra rotas do transporte do Distrito Industrial, na manhã desta sexta-feira (10). A ação ocorreu na zona leste e resultou na recuperação de nove celulares roubados e na apreensão de uma motocicleta sem placa.
De acordo com o sargento PM R. Motta, por volta das 5h45, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jorge Teixeira quando avistou dois homens em atitude suspeita trafegando pela avenida Brigadeiro Hilário Gurjão.
“Em cumprimento à Operação Rota Segura, a equipe fez a detenção de dois infratores que vinham cometendo diversos arrastões na zona leste. Com eles, foram apreendidos nove aparelhos celulares e uma motocicleta sem placa”, destacou o sargento.
Segundo o policial, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a presença da viatura e se desfizeram de uma arma de fogo em uma área de igarapé. A dupla aproveitava o início da manhã para abordar trabalhadores que se deslocavam para o emprego.
“Ressalto que esses infratores cometem vários delitos nesses horários da madrugada, justamente porque os cidadãos estão pegando as rotas, embarcando nos ônibus e utilizando os transportes coletivos”, acrescentou o sargento.
Os dois homens, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos ao 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
Operação Rota Segura reforça policiamento em rotas
A Operação Rota Segura atua com as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) dos Batalhões Leste e Norte e com o efetivo da Rocam, cobrindo as principais vias de Manaus utilizadas por rotas de transporte coletivo.
As ações policiais são planejadas com base em informações de Inteligência, dados georreferenciados e análises estatísticas, identificando pontos e horários de maior incidência criminosa.
