Segurança

Durante a Operação Rota Segura, Rocam recupera nove celulares e apreende motocicleta usada nos crimes.

Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens envolvidos em arrastões contra rotas do transporte do Distrito Industrial, na manhã desta sexta-feira (10). A ação ocorreu na zona leste e resultou na recuperação de nove celulares roubados e na apreensão de uma motocicleta sem placa.

De acordo com o sargento PM R. Motta, por volta das 5h45, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro Jorge Teixeira quando avistou dois homens em atitude suspeita trafegando pela avenida Brigadeiro Hilário Gurjão.

“Em cumprimento à Operação Rota Segura, a equipe fez a detenção de dois infratores que vinham cometendo diversos arrastões na zona leste. Com eles, foram apreendidos nove aparelhos celulares e uma motocicleta sem placa”, destacou o sargento.

Segundo o policial, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a presença da viatura e se desfizeram de uma arma de fogo em uma área de igarapé. A dupla aproveitava o início da manhã para abordar trabalhadores que se deslocavam para o emprego.

“Ressalto que esses infratores cometem vários delitos nesses horários da madrugada, justamente porque os cidadãos estão pegando as rotas, embarcando nos ônibus e utilizando os transportes coletivos”, acrescentou o sargento.

Os dois homens, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos ao 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Operação Rota Segura reforça policiamento em rotas

A Operação Rota Segura atua com as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) dos Batalhões Leste e Norte e com o efetivo da Rocam, cobrindo as principais vias de Manaus utilizadas por rotas de transporte coletivo.

As ações policiais são planejadas com base em informações de Inteligência, dados georreferenciados e análises estatísticas, identificando pontos e horários de maior incidência criminosa.

Leia mais

Polícia prende dois homens por série de abusos contra adolescente em Beruri