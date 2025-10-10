Desaparecimento

Nilcéia Karolina, de 13 anos, está desaparecida desde quinta-feira (9); família e polícia pedem ajuda da população para localizá-la

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) busca informações sobre o paradeiro de Nilcéia Karolina Araújo da Silva, de 13 anos, desaparecida desde a manhã de quinta-feira (9). A adolescente foi vista pela última vez ao sair de casa, localizada na rua Figueira da Foz, bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

A família registrou o desaparecimento e pede que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja repassada imediatamente à polícia.

Polícia reforça importância do registro imediato

De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), não é necessário aguardar 24 horas para comunicar um desaparecimento. O boletim pode ser feito em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e detalhes como último local onde a pessoa foi vista, características físicas e foto atualizada.

“A colaboração da população é essencial para agilizar as buscas e garantir a segurança da adolescente”, destacou a equipe da Depca.

Canais de contato para informações

Informações sobre o paradeiro de Nilcéia podem ser repassadas pelos seguintes canais:

(92) 99962-2441 (Depca)

197 ou (92) 3667-7575 (Polícia Civil do Amazonas)

181 (Secretaria de Segurança Pública – SSP-AM)

A identidade de quem fizer a denúncia será mantida em sigilo.

