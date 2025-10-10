Investimento

De acordo com Hilton Neto, o serviço especializado ajuda a eliminar desperdícios, ampliar competitividade e fortalecer a economia regional

Empresas que investem em serviços de consultoria industrial e empresarial têm alcançado resultados expressivos, com ganhos de eficiência, redução de desperdícios e aumento da competitividade em diversos setores. De acordo com dados da Inovameta Consultoria, já foi possível registrar aumento de produtividade de até 30% e redução significativa de custos em clientes atendidos.

Segundo o consultor industrial Hilton Eduardo de Oliveira Neto, os benefícios da consultoria industrial não se resumem a números em relatórios, mas aparecem de forma prática e consistente no desempenho das empresas. Para ele, os resultados são claros e se traduzem em ganhos reais que fortalecem tanto a operação quanto a rentabilidade dos negócios.

“Os ganhos reais são o aumento de produtividade. Já registramos em clientes resultados que variam de 20% a 30%. Isso é o ROI acontecendo. Além disso, eliminamos desperdícios e ampliamos faturamento. Em um caso recente, um produto desenvolvido passou a responder por 55% da receita de uma indústria de plásticos. O maior ganho, no entanto, é o dinheiro no bolso, a economia gerada e os resultados efetivos”, afirma.

Eficiência e competitividade

O especialista orienta que a consultoria atua diretamente nos pontos críticos da operação como em processos lentos, desperdícios e equipes pouco engajadas. “Mapeamos gargalos, padronizamos processos e capacitamos pessoas para entregar mais com menos recursos. O resultado imediato é a elevação da produtividade, a redução de custos e a melhoria da competitividade”, explica o especialista.

Além de melhorar os indicadores internos, a consultoria abre caminho para novos postos de trabalho.

“Ao cortar desperdícios e destravar gargalos, a empresa cresce sem engessar custos, o que abre vagas em áreas como produção, qualidade, manutenção e logística. Estruturamos planos de expansão com metas de produtividade que ancoram essas contratações”, comenta Hilton Neto.

Hilton Neto também lembra que esse crescimento também reflete na comunidade, já que a eficiência eleva a produção e o faturamento, impulsionando toda a cadeia: transportadoras, embalagens, serviços técnicos e comércio local.

“Esse efeito multiplicador melhora renda, gera formalização e fortalece fornecedores regionais. Casos de transformação comprovam o impacto do serviço. Em uma indústria, a consultoria técnica e de capacitação eliminou não conformidades e aumentou a produtividade em 20% já nos primeiros dias. Em outra, a aplicação de ferramentas de Lean educacional modernizou processos internos de uma multinacional com mais de 50 anos de atuação, acelerando formações e aumentando a eficiência”, detalha.

Contribuição fiscal e econômica

Mais eficiência também significa maior arrecadação para o Estado. De acordo com o consultor, a produtividade elevada e menor perda resultam em mais faturamento e formalização, o que impulsiona a arrecadação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). “Isso fortalece o valor adicionado ao estado, refletindo positivamente nas contas públicas, afirma o consultor”, afirma.

Os setores que mais têm se beneficiado da consultoria industrial, segundo dados da Inovameta, são o de plásticos, eletroeletrônicos, automotivo, metalmecânico, embalagens e alimentos e bebidas. “Essas áreas são altamente sensíveis a perdas, por isso cada ponto percentual de melhoria gera grande impacto na economia local”, reforça.

Para Hilton Neto, a consultoria deve ser vista como uma plataforma de desenvolvimento regional. “Produtividade gera empregos de melhor qualidade, capacitação eleva renda e a comunidade retém talentos. O legado é uma empresa mais forte e um ecossistema mais próspero”, conclui.

(*) Com informações da assessoria