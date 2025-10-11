Golpe frustrado

Suspeito foi flagrado em comércio na zona leste após o policial receber notificação de compra no celular.

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (10) após ser pego no flagra usando o cartão de crédito de um policial militar para fazer compras na zona leste de Manaus.

O suspeito, identificado como José Luiz, foi surpreendido pelo próprio dono do cartão — um policial que percebeu a fraude ao receber uma notificação de compra em seu celular, mesmo sem ter utilizado o cartão. Desconfiado, o PM seguiu até o local indicado e encontrou o suspeito com o cartão em mãos, tentando fazer novas compras.

Ao notar a aproximação do policial, José ainda tentou fugir em direção a um condomínio próximo à Bola do Coroado, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, o homem alegou ter “encontrado o cartão na rua”, mas não convenceu os agentes. Já haviam sido feitas compras no valor de aproximadamente R$ 600, incluindo bebidas alcoólicas e carteiras de cigarro.

O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde José Luiz segue à disposição da Justiça.

