O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para Manaus, municípios da Região Metropolitana e Baixo Amazonas até o fim desta quarta-feira (8). A Defesa Civil do Amazonas já emitiu alertas.
Os dados, divulgados no site oficial do Inmet, indicam perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo) para o estado. O instituto aponta a formação de nuvens que podem provocar chuvas moderadas a fortes, descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados pontuais de chuva.
A Defesa Civil informa que os municípios afetados estão nas calhas do Alto e Baixo Rio Negro; Médio e Baixo Amazonas; Madeira; Purus; Alto e Médio Juruá; e Alto e Baixo Solimões. A situação pode se estender para as calhas do Baixo Juruá; Médio Rio Negro; e Médio Solimões.
Nas redes sociais, a Defesa Civil do Amazonas divulgou o Alerta (1844/2025) de Risco Hidrológico e o Alerta (1845/2025) de Movimentos de Massa para Manaus, alertando sobre o risco de enchentes em canais e córregos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.
