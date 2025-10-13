Arma branca

Vítima chegou a ser levada a hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Thalison Braga Rodrigues, 27, morreu após ser atingido com golpes de arma branca neste sábado (11), no Ramal Recanto da Paloma, Km 6 do Ramal do Pau Rosa, na BR-174, em Manaus. O primo da vítima é o principal suspeito do crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os primos entraram em luta corporal após um desentendimento. Durante a briga, Thalison portava um terçado, enquanto o suspeito usava uma faca pequena.

Ferido, Thalison foi colocado em uma caminhonete para ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações sobre a prisão do suspeito.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, e a DEHS investiga o caso.

