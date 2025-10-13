Rio Negro

Corpo de Rebeca Liriel foi resgatado por mergulhadores dos Bombeiros após operação subaquática no bairro Educandos, em Manaus

Rebeca Liriel Ramos Trindade, de 18 anos, morreu após cair nas águas do Rio Negro na madrugada desta segunda-feira (13), enquanto tentava atravessar entre embarcações na região da Feira da Panair, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do Grupo de Operações Aquáticas, foi acionado às 2h45 para atender ao desaparecimento.

Testemunhas contaram que Rebeca caiu ao tentar passar de um ferry boat em construção para uma balsa atracada no porto pesqueiro da região.

A equipe de resgate partiu da base fluvial às 2h55 a bordo da lancha Rio Madeira e chegou ao local às 3h15.

Após analisarem as condições de mergulho e obterem o consentimento da família, os mergulhadores iniciaram a operação subaquática ao amanhecer.

Às 5h34, os mergulhadores realizaram um mergulho de 10 minutos, atingindo profundidade de até 5 metros, e localizaram o corpo de Rebeca, que foi resgatado às 6h20. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).

