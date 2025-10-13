Violência

Confusão em boate termina com jovem gravemente ferido após ser agredido e atropelado

Um jovem de 20 anos foi espancado e atropelado por um carro durante a madrugada de domingo (12), na cidade de Videira (SC). O incidente aconteceu após uma confusão em uma casa noturna situada no Centro da cidade.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 2h da manhã para atender a ocorrência na Rua Antônio Nico Fávero. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que a vítima já havia sido levada ao Hospital Divino Salvador. Conforme relataram os bombeiros, o rapaz sofreu ferimentos no crânio e no rosto.

De acordo com informações iniciais obtidas no local, o jovem teria se envolvido em uma briga dentro da boate e, posteriormente, sido retirado do local juntamente com outros envolvidos. No entanto, a confusão prosseguiu do lado de fora, onde ele foi agredido por várias pessoas. Na sequência, um motorista realizou manobras com um veículo e atropelou o jovem, que já se encontrava caído no chão.

Quando os policiais chegaram, os agressores e o condutor do carro não estavam mais no local e não foram identificados. Um boletim de ocorrência foi registrado para que a Polícia Civil continue com as investigações e identifique os responsáveis pelas agressões e pelo atropelamento.

Apesar das lesões, segundo a Polícia Militar, o jovem estava consciente e em condição estável, aguardando exames mais detalhados no hospital.

(*) Com informações do NSC Total

