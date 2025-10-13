'Brinca Manaus'

Evento distribuiu 15 mil brinquedos e reuniu famílias de todas as regiões de Manaus em programação gratuita de lazer e recreação.

A primeira edição do “Brinca Manaus” atraiu cerca de 120 mil pessoas ao parque Gigantes da Floresta, entre as zonas Leste e Norte de Manaus, neste domingo (12), em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, promovido pela Prefeitura por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), distribuiu 15 mil brinquedos gratuitamente e ofereceu shows, apresentações artísticas, concursos e brincadeiras.

O prefeito David Almeida, acompanhado da primeira-dama Izabelle Fontenelle e da presidente do FMS, Viviana Lira, entregou parte dos brinquedos e destacou o caráter popular e social do projeto.

“Estamos muito felizes de poder estar presentes no primeiro ‘Brinca Manaus’, em comemoração ao Dia das Crianças, em uma festa bem organizada, gratuita e feita para as famílias e crianças aqui da zona Leste da cidade”, afirmou o prefeito.

O projeto percorreu diversas áreas da cidade e da zona rural antes do evento principal, levando lazer, cultura e recreação para milhares de crianças. Na zona rural, 14 comunidades ribeirinhas foram beneficiadas com apresentações culturais e distribuição de brinquedos, enquanto na área urbana, bairros como Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, receberam recreação, personagens vivos e shows infantis. Ao todo, 30 mil brinquedos foram distribuídos em toda a programação.

“Hoje foi mais um ‘Brinca Manaus’, mais uma grande festa preparada com muito carinho. Estivemos em todas as zonas de Manaus e encerramos com chave de ouro aqui, no Gigantes da Floresta”, disse Viviana Lira, presidente do FMS.

O evento também contou com o concurso “Cabelo Maluco”, que premiou a criatividade das famílias. A mãe de uma das vencedoras, Daniele Ferreira, comemorou:

“Foi só uma brincadeira, mas trouxe muita alegria. Agradeço ao prefeito David Almeida por proporcionar um momento assim, que fez minha filha muito feliz.”

A ganhadora, Yasmin Bianka, de 8 anos, mostrou a felicidade com o prêmio:

“Estou muito feliz, eu ganhei uma bola. Eu que escolhi.”

A administradora do parque, Flávia Ketlen, celebrou o sucesso do evento e destacou o impacto positivo para o comércio local:

“O nosso Dia das Crianças aqui no Gigantes da Floresta foi maravilhoso e batemos o recorde de público de 120 mil pessoas circulando no parque. Hoje foi uma bênção, com vários brinquedos infláveis, doação de brinquedos e muita diversão. Feliz Dia das Crianças.”

Com o sucesso da primeira edição, o “Brinca Manaus” se consolida como a maior programação pública de lazer e recreação infantil da cidade, reforçando o compromisso da gestão David Almeida em promover inclusão, convivência e alegria para todas as famílias manauaras.

