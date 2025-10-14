Amazonas

Prefeitura de Manaus promove operação conjunta da Seminf e Semulsp para evitar alagamentos.

O prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou a segunda-feira (13) reunindo as equipes da Seminf e Semulsp para planejar uma operação intensiva de limpeza e drenagem de igarapés. A ação visa minimizar os impactos das chuvas antecipadas e das mudanças climáticas na capital amazonense.

Durante o encontro, realizado na sede da Seminf, David Almeida conferiu os maquinários e equipamentos que serão usados nas intervenções, incluindo escavadeiras hidráulicas, caminhões hidrojato e tubulações de concreto, para desobstrução de bocas de lobo, bueiros e galerias.

“O verão atípico trouxe chuvas intensas. Nossas equipes vão adentrar os igarapés, limpar e desobstruir as drenagens para que a cidade enfrente o período chuvoso da melhor forma possível. Pedimos também o apoio da população para evitar que lixo descartado irregularmente cause alagamentos”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Renato Junior, reforçou que o trabalho exige integração entre secretarias e dedicação contínua. Equipes atuam em mais de 30 pontos críticos da cidade, com desassoreamento de igarapés, manutenção de caixas coletoras e microdrenagem em áreas vulneráveis.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, ressaltou a importância da ação preventiva diante do novo regime climático, priorizando zonas mais afetadas para reduzir o risco de obstruções e alagamentos.

A operação conjunta entre Seminf e Semulsp inclui recuperação de caixas de inspeção, substituição de tampas de poços de visita e técnicas de microdrenagem, garantindo eficiência do sistema urbano de drenagem e proteção hídrica e sanitária da população.

Com a chegada antecipada das chuvas, a Prefeitura de Manaus reforça a atuação técnica e operacional para enfrentar o inverno amazônico e reduzir os impactos das anomalias climáticas.

