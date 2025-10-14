Derrota

Apesar de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, a Seleção sofreu sua primeira derrota para os japoneses na história

O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Apesar de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, a Seleção sofreu sua primeira derrota para os japoneses na história.

Os gols brasileiros foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, ambos na etapa inicial. No segundo tempo, Minamino, Fabrício Bruno (contra) e Ueda garantiram a virada para os donos da casa.

Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti segue sem alcançar 100% de aproveitamento em uma Data Fifa desde outubro de 2024, quando, sob o comando de Dorival Júnior, venceu Chile e Peru nas Eliminatórias. Desde que assumiu a Seleção em junho deste ano, Ancelotti acumula três vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 55,5%.

Como foi o jogo

Ancelotti fez mudanças em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul na última sexta-feira (10). O Brasil iniciou com: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

Nos primeiros minutos, o Japão tentou pressionar, adiantando suas linhas de marcação. Mas o Brasil tomou o controle da partida após o primeiro gol, aos 26 minutos, quando Paulo Henrique recebeu passe em profundidade de Bruno Guimarães e finalizou com categoria para abrir o placar.

Seis minutos depois, Martinelli ampliou: Paquetá lançou por cima da defesa, e o atacante do Arsenal chutou cruzado para fazer 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Japão reagiu. Aos 7 minutos, Minamino aproveitou erro de Fabrício Bruno e descontou. O zagueiro voltou a se envolver em lance decisivo ao desviar para o próprio gol em chute de Nakamura, empatando o jogo.

A virada veio aos 26 minutos: após cobrança de escanteio, Ueda cabeceou firme, e Hugo Souza não conseguiu defender. Foi a primeira vez que o Brasil sofreu mais de dois gols sob o comando de Ancelotti.

A Seleção Brasileira volta a campo em novembro, quando fará dois amistosos contra seleções africanas na Europa. Os adversários ainda serão definidos pela CBF, e esses serão os últimos compromissos da equipe em 2025.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Ancelotti diz que Neymar ainda está nos planos da Seleção Brasileira