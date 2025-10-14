Investigação

Homem condenado a mais de 21 anos por feminicídio em Manaus foi capturado em ação conjunta entre polícias do Amazonas e São Paulo

Um homem de 46 anos, foragido da Justiça do Amazonas e condenado por feminicídio e lesão corporal em contexto de violência doméstica, foi preso em São Paulo na segunda-feira (13).

De acordo com o delegado Fábio Aly, o foragido foi localizado em uma casa na rua Egeu, bairro Socorro, zona sul da capital paulista. A prisão ocorreu após um trabalho conjunto de inteligência entre as polícias dos dois estados, com troca de informações operacionais viabilizada pelo Ciberlab.

Histórico de violência

O homem foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de sua companheira, ocorrido em 18 de junho de 2017, na rua Elton Mayor, conjunto Monte Sinai, Zona Norte de Manaus. Segundo o delegado, o criminoso não aceitava o fim do relacionamento e atacou a vítima com múltiplos golpes de faca, causando sua morte no local.

Durante o ataque, a mãe e a irmã da vítima também foram feridas ao tentar impedir o crime. Elas sofreram lesões corporais graves, comprovadas por laudos periciais. Por esse motivo, o homem também foi condenado em outro processo por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com pena em regime semiaberto.

Denúncias

Antes do crime de feminicídio, o homem já havia sido denunciado por ameaças contra uma ex-companheira, em 2015. Conforme boletim registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), ele ameaçou a vítima de morte e a ofendeu verbalmente por ciúmes. O casal havia convivido por nove anos e tinha dois filhos.

Procedimentos após a prisão

Após a captura, o condenado foi levado a uma unidade policial de São Paulo, onde passou por exame de corpo de delito e teve os mandados cumpridos. A prisão foi comunicada às varas expedidoras do Amazonas, e ele permanecerá à disposição da Justiça até ser transferido para o sistema prisional amazonense.

(*) Com informações da assessoria

