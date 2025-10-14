O Esquenta do Boi Manaus 2025 começa nesta quarta-feira (15), promovido pela Prefeitura de Manaus. O evento acontece no bloco E do sambódromo, dando continuidade à tradicional Feirinha do Tururi, que agitou o Mirante Lúcia Almeida, no Centro da cidade.
De 15 a 19 de outubro, o público poderá curtir apresentações de artistas locais, reforçando a tradição do boi-bumbá e preparando o clima para os dias oficiais do Boi Manaus 2025. As apresentações começam sempre às 19h e seguem até 22h.
O estacionamento será gratuito durante todos os dias do evento, garantindo conforto e incentivando a presença de famílias, turistas e admiradores da cultura amazonense.
Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, o esquenta é um momento especial para o público sentir a energia da festa. “É a nossa maneira de valorizar os artistas locais, aproximar os bois da comunidade e manter viva a tradição que faz parte da identidade de Manaus”, destacou.
O evento antecede a grande celebração oficial do Boi Manaus 2025, que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro, também no sambódromo. Nesta edição histórica, os bois Garantido e Caprichoso, de Parintins, se apresentam com seus itens oficiais, dividindo o palco com seis bois de Manaus em um encontro inédito que promete marcar a história da cultura amazonense.
Programação do Esquenta do Boi Manaus 2025
Local: Bloco E – Sambódromo
Horário: 19h às 22h
15/10 (Quarta-feira)
19h – Boi Clamor de Um Povo / Boi Galante
20h – Nenê do Boi / Felipe Jr.
21h – Márcio do Boi / Robson Jr.
22h – Canto da Mata / Grupo Kaboclos
16/10 (Quinta-feira)
19h – Boi Garanhão / Boi Tira Prosa
20h – Grupo Kuarup / Banda Kamayurá
21h – Arlindo Neto / Klinger Jr.
22h – Tony Medeiros / Patrycky Monteiro
17/10 (Sexta-feira)
19h – Boi Brilhante / Boi Corre Campo
20h – Cézar Pinheiro / Dennis Martins
21h – Grupo A Toada / Wanderson Rodrigues
22h – Edilson Santana / Junior Paulain
23h – Leonardo Castelo / P.A. Chaves
18/10 (Sábado)
19h – Wilson Nobre / Curumins da Baixa
20h – Mara Lima / Paulinho Viana
21h – Carlinhos do Boi / Márcia Siqueira
22h – Prince do Caprichoso / Fabiano Neves
23h – David Assayag & Batucada do Garantido
19/10 (Domingo)
19h – Grupo Toada de Roda / Carlos Batata
20h – Edmundo Oran / Adriano Aguiar
21h – Israel Paulain / João Paulo Faria
22h – Patrick Araújo & Marujada de Guerra
(*) Com informações da assessoria
Leia mais: ‘Boizinho Manaus’ encerra com sucesso a Feirinha do Tururi no mirante Lúcia Almeida