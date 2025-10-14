Boi bumbá

Evento gratuito acontece de 15 a 19 de outubro, com shows de bois-bumbás e artistas locais que antecipam a grande festa do Boi Manaus

O Esquenta do Boi Manaus 2025 começa nesta quarta-feira (15), promovido pela Prefeitura de Manaus. O evento acontece no bloco E do sambódromo, dando continuidade à tradicional Feirinha do Tururi, que agitou o Mirante Lúcia Almeida, no Centro da cidade.

De 15 a 19 de outubro, o público poderá curtir apresentações de artistas locais, reforçando a tradição do boi-bumbá e preparando o clima para os dias oficiais do Boi Manaus 2025. As apresentações começam sempre às 19h e seguem até 22h.

O estacionamento será gratuito durante todos os dias do evento, garantindo conforto e incentivando a presença de famílias, turistas e admiradores da cultura amazonense.

Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, o esquenta é um momento especial para o público sentir a energia da festa. “É a nossa maneira de valorizar os artistas locais, aproximar os bois da comunidade e manter viva a tradição que faz parte da identidade de Manaus”, destacou.

O evento antecede a grande celebração oficial do Boi Manaus 2025, que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro, também no sambódromo. Nesta edição histórica, os bois Garantido e Caprichoso, de Parintins, se apresentam com seus itens oficiais, dividindo o palco com seis bois de Manaus em um encontro inédito que promete marcar a história da cultura amazonense.

Programação do Esquenta do Boi Manaus 2025

Local: Bloco E – Sambódromo

Horário: 19h às 22h

15/10 (Quarta-feira)

19h – Boi Clamor de Um Povo / Boi Galante

20h – Nenê do Boi / Felipe Jr.

21h – Márcio do Boi / Robson Jr.

22h – Canto da Mata / Grupo Kaboclos

16/10 (Quinta-feira)

19h – Boi Garanhão / Boi Tira Prosa

20h – Grupo Kuarup / Banda Kamayurá

21h – Arlindo Neto / Klinger Jr.

22h – Tony Medeiros / Patrycky Monteiro

17/10 (Sexta-feira)

19h – Boi Brilhante / Boi Corre Campo

20h – Cézar Pinheiro / Dennis Martins

21h – Grupo A Toada / Wanderson Rodrigues

22h – Edilson Santana / Junior Paulain

23h – Leonardo Castelo / P.A. Chaves

18/10 (Sábado)

19h – Wilson Nobre / Curumins da Baixa

20h – Mara Lima / Paulinho Viana

21h – Carlinhos do Boi / Márcia Siqueira

22h – Prince do Caprichoso / Fabiano Neves

23h – David Assayag & Batucada do Garantido

19/10 (Domingo)

19h – Grupo Toada de Roda / Carlos Batata

20h – Edmundo Oran / Adriano Aguiar

21h – Israel Paulain / João Paulo Faria

22h – Patrick Araújo & Marujada de Guerra

(*) Com informações da assessoria

