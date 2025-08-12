Denúncia

Segundo relato da vítima, ela foi atingida com chutes e socos durante uma manifestação maligna

Uma mulher de 62 anos relatou à Polícia Civil que foi agredida com socos e chutes por um padre durante uma missa realizada na última quinta-feira (7), na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, interior de São Paulo. Segundo a vítima, as agressões ocorreram durante um suposto ritual de exorcismo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher assistia à celebração conduzida pelo padre convidado João José Bezerra, que se apresentou como exorcista. Durante a missa, no momento em que o Santíssimo foi exposto à congregação, a mulher teria se deitado no chão diante da hóstia consagrada.

Ainda conforme o relato registrado, a mulher passou a apresentar um comportamento considerado maligno e perdeu a consciência. Foi então que o padre teria iniciado o ato de exorcismo, momento em que passou a agredi-la com tapas, socos e chutes.

Fiéis presentes precisaram conter o padre, que deixou a igreja sem dar explicações sobre o ocorrido.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao Metrópoles que a vítima apresentou fotos de hematomas e receita médica comprovando as lesões. O caso foi registrado na Delegacia de São Manuel como lesão corporal, e as investigações seguem em andamento.

Arquidiocese se pronuncia e lamenta o caso

Em nota divulgada nas redes sociais, a Arquidiocese de Botucatu, responsável pela paróquia, confirmou o incidente e expressou pesar pelo ocorrido. A instituição destacou que atos de violência são incompatíveis com a missão da Igreja e os ensinamentos do Evangelho.

“A Arquidiocese manifesta solidariedade à fiel e seus familiares, e pede desculpas pelo sofrimento causado. Estamos oferecendo todo o suporte necessário, inclusive para despesas médicas decorrentes deste episódio”, afirmou a nota.

Foi aberto um procedimento interno para apurar os fatos, e o padre João José Bezerra foi afastado temporariamente. O arcebispo Dom Maurício Grotto de Camargo declarou que a igreja está colaborando com as autoridades policiais e judiciais para esclarecer o caso.

Padre João José Bezerra é faixa preta de Jiu-Jitsu

Além da atividade religiosa, o padre João José Bezerra é vice-campeão mundial de Jiu-Jitsu na categoria faixa marrom master 3 (até 88 kg). Em reconhecimento à conquista, foi promovido à faixa preta, tornando-se o primeiro sacerdote faixa preta no Brasil.

Ele já participou de oficinas de artes marciais promovidas pela Prefeitura de Cerqueira César, município do interior paulista, e em abril deste ano foi homenageado pela Câmara Municipal da cidade após conquistar o terceiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

