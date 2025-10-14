Conjunto Eldorado

Motorista de app usou spray para pichar câmeras de segurança após abordagem da PM; ele confessou o crime e foi indiciado

A Polícia Civil do Amazonas identificou e indiciou um homem de 28 anos pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público após ele pichar equipamentos de videomonitoramento do Sistema de Segurança Pública na Praça do Conjunto Eldorado, zona centro-sul de Manaus.

O suspeito, que trabalha como motorista de aplicativo, confessou o ato de vandalismo ocorrido na madrugada de sexta-feira (10), quando usou um spray de tinta preta para cobrir as lentes das câmeras de reconhecimento facial.

Segundo ele, a motivação para o crime foi uma abordagem policial feita enquanto conduzia um passageiro, que o deixou “chateado”.

Ele relatou que, apesar de ter sido revistado, foi liberado após a polícia constatar que não havia irregularidades.

Em retaliação, o motorista decidiu comprar o spray e cometer o vandalismo. Sua companheira estava presente no momento, tentando impedir o ato, mas sem sucesso.

A ação criminosa foi descoberta pela equipe do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que iniciou as investigações imediatamente. Na segunda-feira (13), o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado de sua advogada.

Apesar da pichação, o equipamento não sofreu danos permanentes e já voltou a funcionar normalmente. O caso segue sob investigação, e o homem responderá pelo dano qualificado ao patrimônio público.

