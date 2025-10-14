Alerta severo

Temporal já causa pontos de alagamento; população deve seguir orientações de segurança.

A Defesa Civil de Manaus emitiu alerta sonoro nesta terça-feira (14) devido às fortes chuvas que atingem a capital. O temporal já provocou alagamentos em vários pontos da cidade e alerta para risco em áreas vulneráveis. Em caso de emergência, a população deve ligar para 199 ou 195.

O sistema de alerta sonoro é utilizado apenas em situações críticas, quando há risco imediato à vida e necessidade de evacuação. Para chuvas intensas ou alagamentos pontuais, a comunicação ocorre por mensagens de SMS, redes sociais oficiais e grupos comunitários de WhatsApp. Trata-se de uma tecnologia nova em Manaus, ainda em fase de implantação e testes.

A Sepdec mantém equipes de plantão monitorando as áreas afetadas e reforça que a população não deve descartar resíduos em vias públicas e igarapés, prática que agrava os impactos das chuvas.

Para receber alertas por SMS, o cidadão deve enviar uma mensagem para 40199 informando o CEP da residência. O sistema confirma o cadastro e passa a enviar alertas e recomendações preventivas sempre que houver previsão de chuva forte ou risco de alagamento. O serviço é gratuito e disponível em todas as operadoras.

