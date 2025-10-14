Temporal

Temporal com ventos fortes provocou alagamentos, bloqueios e alerta da Defesa Civil.

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro durante a forte chuva que atingiu Manaus nesta terça-feira (14). O incidente ocorreu na rua 10 de Julho, ao lado do Teatro Amazonas, no Centro da cidade. Com o impacto, a árvore ficou atravessada na via, bloqueando completamente a passagem de veículos.

A tempestade provocou alagamentos em importantes avenidas, além de atingir comunidades e bairros de várias zonas da capital. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trechos completamente transbordados.

Segundo testemunhas, os ventos fortes que acompanharam o temporal podem ter contribuído para a queda da árvore. A Defesa Civil de Manaus emitiu um alerta sonoro para reforçar os riscos e orientar moradores de áreas vulneráveis a adotarem medidas preventivas.

